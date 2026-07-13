13 Temmuz 2026 Pazartesi
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Kavurucu sıcakların etkisi sürüyor

KIBRIS 19
Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:20 | Güncellendi: 13.07.2026 12:55 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 37-40 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
Kavurucu sıcakların etkisi sürüyor

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 37-40 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi