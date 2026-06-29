30 Haziran 2026 Salı
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Kayıp Şahıslar Komitesi'nden Sevgül Uludağ için taziye mesajı

KIBRIS 33
Yayınlama: 29 Haziran 2026 Pazartesi 22:17 | Güncellendi: 30.06.2026 07:32 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), gazeteci Sevgül Uludağ’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti; ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve hayatına dokunduğu herkese taziyelerini sundu.
Kayıp Şahıslar Komitesi'nden Sevgül Uludağ için taziye mesajı

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), gazeteci Sevgül Uludağ’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti; ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve hayatına dokunduğu herkese taziyelerini sundu.

KŞK’nin Uludağ için yayımladığı taziye mesajı şöyle:

“Sevgül Uludağ hayatı boyunca, hakikati ortaya çıkarmaya ve kayıp şahıslar konusundaki farkındalığı

artırmaya kendini adamıştır. Kayıp şahısların akıbetini aydınlatmak, ailelerin cevap arayışına destek olmak ve kayıp ailelerinin sesini duyurmak için gösterdiği bitmek bilmeyen çabaları ile kararlılığı, KŞK’nın insani misyonuna önemli bir katkı sağlamıştır.

KŞK; ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve hayatına dokunduğu herkese en içten taziyelerini sunar. Onun hatırası ilham kaynağı olsun ve huzur içinde yatsın.”

Kaynak: Gündem Kıbrıs