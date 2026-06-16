Kayseri’de korkutan deprem!

AFAD, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.42’de kaydedilen depremin yerin 18.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.42’de kaydedilen depremin yerin 18.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kayseri’de akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, merkez üssü Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının 15 Haziran 2026 saat 20.42’de kaydedildiğini açıkladı. Depremin 38.7525 kuzey enlemi ve 36.54778 doğu boylamında, yerin 18.09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.