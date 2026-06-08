Kazakistan’da TDT Eğitim Bakanları toplantısında ortak kararlar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 9. Toplantısı’nın sonuç bildirisinde, eğitim alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, öğrenci ve öğretmen hareketliliğinin artırılması, yükseköğretimde ortak mekanizmaların geliştirilmesi ve dijital eğitim altyapılarının güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Eğitim Bakanları 9. Toplantısı’nın sonuç bildirisinde, eğitim alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, öğrenci ve öğretmen hareketliliğinin artırılması, yükseköğretimde ortak mekanizmaların geliştirilmesi ve dijital eğitim altyapılarının güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.

Kazakistan’ın Türkistan kentindeki Dostluk Evi’nde TDT Eğitim Bakanları 9. Toplantısı düzenlendi.

Kazakistan Bilim ve Yükseköğrenim Bakanı Sayasat Nurbek’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Kazakistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Şınar Akparova, Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanı Birinci Yardımcısı Durus Kozuev, Özbekistan Yükseköğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakan Birinci Yardımcısı Sardor Radjabov, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın katıldı.

Toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, üye ülkelerin eğitim alanındaki işbirliğini daha da güçlendirme konusundaki kararlılık vurgulanırken ortak tarih, kültür, dil ve değerlere bağlı yeni nesiller yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Genel eğitimden yükseköğretime, mesleki ve teknik eğitimden dijital öğrenmeye kadar birçok alanda sunulan öneri ve kavram belgelerinin desteklendiğine işaret edilen bildiride, toplantının en önemli başlıklarından birinin yükseköğretim alanındaki entegrasyon çalışmaları olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı’nın oluşturulmasına yönelik girişimlerin desteklendiği bildiride, Türk Dünyası Yükseköğretim Veri Bankasının kurulması, Türk Dünyası Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğinin oluşturulması ve diplomaların karşılıklı tanınmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Türk Üniversiteler Birliği (TURKUNIB) bünyesinde daimi sekretarya kurulması ve Orhun Değişim Programı için özel fon oluşturulmasına yönelik kavram belgelerinin desteklendiği belirtildi.

– “Türk Devletleri Eğitim Bilgi Ağı” kurulmasına destek

Üyelerin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesini, bölgesel mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasını ve Türk dillerinde dijital eğitim kaynaklarının hazırlanmasını teşvik etme konusunda mutabık kaldığı aktarılan bildiride, eğitim alanında veri temelli işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla “Türk Devletleri Eğitim Bilgi Ağı”nın kurulmasına destek verildiği açıklandı.

Ağın amaçları, kapsamı ve kurumsal yapısına ilişkin hazırlık çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda ve TDT Sekretaryası işbirliğinde yürütülmesi kararlaştırılan bildiride, öğretmenler ve eğitim uzmanları arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla TDT bünyesinde düzenli webinar serileri düzenlenmesi ve eğitim alanında uzman çalışma grupları oluşturulması desteklendi.

– Öğrenci ve öğretmen değişim programları genişletilecek

Toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen TDT Öğrenci Değişim Programı’nın ilk iki döneminin başarıyla tamamlandığı belirtilen bildiride, üçüncü dönemin Kazakistan’da düzenlenmesi önerildi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk Öğretmen Değişim Programı’nın da olumlu sonuçlar verdiği vurgulanan bildiride, bir sonraki programın 2027 yılında Azerbaycan’da yapılması tavsiye edildi.

Bildiride, Türkiye tarafından önerilen TDT Kardeş Okul Programı kapsamındaki düzenlemeler onaylanarak uygulamanın hızlandırılması desteklendi.

Toplantıda, ortak Türk kimliği bilincini güçlendiren gençlik odaklı kültürel ve eğitsel projelerin desteklenmeye devam edileceğinin altı çizilen bildiride, alınan kararların Türk dünyasında eğitim alanındaki işbirliğine yeni ivme kazandıracağı ve Türk Dünyası Vizyonu 2040 hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Ev sahipliği dolayısıyla Kazakistan hükümetine ve organizasyonun koordinasyonunu sağlayan TDT Sekretaryasına teşekkür edilen bildiride, bir sonraki toplantının 2027 yılında Kırgızistan’da düzenlenmesi yönündeki teklifin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.