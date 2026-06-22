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“Keçenin Yolculuğu” videosu İtalya’da birinci oldu

KIBRIS 3
Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 13:04 | Güncellendi: 22.06.2026 12:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Ödülü, KKTC’yi İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cittaslow Genel Kurulu’nda temsil eden Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanı ve KKTC Cittaslow Ağı Başkanı Fatma Çimen Tuğlu aldı.
“Keçenin Yolculuğu” videosu İtalya’da birinci oldu

Ödülü, KKTC’yi İtalya’da düzenlenen Uluslararası Cittaslow Genel Kurulu’nda temsil eden Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanı ve KKTC Cittaslow Ağı Başkanı Fatma Çimen Tuğlu aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Tuğlu, Kıbrıs kültürünün önemli miraslarından keçe sanatının geçmişten bu güne uzanan hikâyesinin anlatıldığı “Keçenin Yolculuğu” adlı çalışmayı katılımcılarla paylaştı.

Fatma Çimen Tuğlu, 33 ülkeden 300’ü aşkın Cittaslow kentinin katılımıyla yapılan genel kurulda Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi ile diğer Cittaslow belediyelerin yürüttüğü projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs