Kedilerle iletişimin sırrı çözüldü: Bilim insanlarından ‘göz kırpma’ önerisi

Kedilerin mesafeli ve bağımsız hayvanlar olduğu düşünülse de bilim insanları, insanlarla iletişim kurdukları özel bir yöntemi doğruladı.

Kedilerin mesafeli ve bağımsız hayvanlar olduğu düşünülse de bilim insanları, insanlarla iletişim kurdukları özel bir yöntemi doğruladı.

Kedilerle iletişim kurmanın basit yolu bulundu

2020 yılında yayımlanan ve yeniden gündeme gelen araştırmaya göre, kedilerle bağ kurmanın en etkili yollarından biri onlara "kedi gülümsemesi" olarak bilinen yavaş göz kırpma hareketiyle karşılık vermek.

İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nden psikolog Karen McComb ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, kedilerin insanların bu hareketine olumlu yanıt verdiğini ortaya koydu. Araştırmada, gözleri hafifçe kısarak yavaşça kırpmanın kediler tarafından dostça bir davranış olarak algılandığı belirtildi.

Kediler de karşılık veriyor

Araştırmanın ilk aşamasında 14 farklı evde yaşayan 21 kedi incelendi. Sahiplerinden, kediler rahat bir konumdayken yaklaşık bir metre uzaklıkta oturarak onlara yavaşça göz kırpmaları istendi. Kayıt altına alınan sonuçlar, kedilerin sahipleri kendilerine göz kırptığında aynı hareketi daha sık tekrarladığını gösterdi.

İkinci deneyde ise kedilerle daha önce hiç karşılaşmamış araştırmacılar yer aldı. Bu kez araştırmacılar kedilere yavaş göz kırptı ve ardından ellerini uzattı. Sonuçlar, kedilerin hem göz kırpma hareketine karşılık verdiğini hem de insanlara yaklaşma eğiliminin arttığını ortaya koydu.

'Kedilerle bir sohbet başlatabilirsiniz'

Araştırmanın başyazarı McComb, bu davranışın evde veya sokakta karşılaşılan kedilerle kolayca uygulanabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Kedilere rahat bir şekilde gülümser gibi gözlerinizi hafifçe kısın ve ardından birkaç saniye boyunca yavaşça gözlerinizi kapatın. Çoğu zaman aynı şekilde karşılık verdiklerini göreceksiniz. Böylece adeta bir sohbet başlatabilirsiniz.

Kediler düşünüldüğünden daha sosyal olabilir

Uzmanlara göre son yıllarda yapılan araştırmalar, kedilerin insanlarla ilişkilerinin sanılandan daha güçlü olduğunu gösteriyor. Çalışmalar, kedilerin isimlerini tanıyabildiğini, sahiplerinin ruh halindeki değişimleri fark edebildiğini ve kendilerine olumlu yaklaşan insanlara daha sıcak davrandığını ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre yavaş göz kırpma davranışının nedeni tam olarak bilinmese de, bunun tehdit içermeyen niyetlerin bir göstergesi olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar ayrıca bu bilginin veteriner klinikleri ve hayvan barınakları gibi stresli ortamlarda kedilerin refahını artırmak için kullanılabileceğini belirtti.