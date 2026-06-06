KGS yapıldı… Öğrenciler KIBRIS’a konuştu

Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı olan KGS-2 yapıldı, öğrenciler KIBRIS’a konuştu

Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı olan KGS-2 yapıldı, öğrenciler KIBRIS’a konuştu

Candan MERT

Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı olan KGS-2 dün yapıldı. Onlarca öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından KIBRIS ekibi öğrencilere sınavlarının nasıl geçtiğini ve bu anlamda hissiyatlarını sordu.

İlk oturumun ilk basamaktaki gibi kolay olduğunu söyleyen öğrenciler, yine İngilizce ve Matematik derslerinde zorlansa da güzel puan beklediklerini vurguladı.

Öğrenciler ne dedi?

Tuğra Dağman:

“Sınavım iyi geçti ama Matematik biraz zorladı. Sınava hazırlık sürecim iyi geçmişti, çok çalıştım. İlk basamaktan 92 almıştım, şimdi de yüksek bir puan bekliyorum.”

Era Hocaoğlu:

“Sınavım iyi geçti. En çok Matematik ve İngilizce derslerinde zorlandım. İlk basamaktan 92 almıştım, şimdi de 90 üstü almayı umuyorum. Hazırlık sürecimde çok çalıştım, yoğun bir şekilde çalıştım diyebilirim.”

Efe Teker:

“Sınav kolaydı, çünkü çok çalıştım; çaba gösterdim. Birinci sınavda 91 aldım. Bu sınavdan da inşallah yüksek bir puan almışımdır. Hazırlık sürecim çok zorlayıcı geçti, yine de 90 üstü bekliyorum.”

Muhammed Yasir Özgen:

“Sınavım iyi geçti ama İngilizce biraz zorladı, paragraflarda biraz zorlandım. Onun haricinde bir zorluk yaşamadım. Hazırlık sürecimde iyi çalıştım, yaklaşık 4 aydır bu sınav için çalışıyorum. Bu sınav sonucunun yüksek gelmesini bekliyorum, emeklerime değsin.”

Batu Serdar:

“Sınavım güzel geçti. En çok Türkçe dersinde zorlandım. Sınava güzel çalışmıştım. Sınavın sonucunda 93 bekliyorum.”

Ecrin Ağtaş:

“Sınav bayağı zordu, zorlandım ama yine de iyi geçti. Önceki sınavdan 65 almıştım. Şimdiki sınavda da 70-80 üstü bekliyorum.”

Cemre Gulamkadir:

“Sınavım güzel geçti. Birinci oturum yine geçen dönemki gibi kolaydı. İkinci oturumu da bu dönem için kolay bekliyordum ama Matematik gerçekten çok zordu, onda zorlandım. Hazırlık sürecim yoğun geçti, ilk sınavdan 83 üstü bekliyordum, 86 almıştım. Bundan da 85 bekliyorum ama kaç alacağımı bilmiyorum.”

Renas Fırat Adiyan:

“Sınavım güzel geçti. En çok İngilizce dersi zorladı. Hazırlık sürecim biraz zorlu olsa da güzel geçmişti. İlk sınavımdan 89 almıştım. Bu sınavda da 80 üstü bekliyorum.”

Ahmet Serdar:

“Sınavım güzel geçti. Sınava güzel hazırlanmıştım, İngilizce dersi biraz zor geldi. Sınavın sonucunda 89 puan civarı bekliyorum.”

Tezel Sarıoğlu:

“Şu anda ağabeyim sınavda. Çok iyi hissediyorum, kazanmasını istiyorum. Ona güveniyorum, evde sınav için çok çalışmıştı.”