KIB-TEK borç yapılandırması için başvurular sürüyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borcu bulunan tüketicilere yönelik yürürlüğe giren mali düzenleme kapsamında borçların yapılandırılması için başvurular devam ediyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borcu bulunan tüketicilere yönelik yürürlüğe giren mali düzenleme kapsamında borçların yapılandırılması için başvurular devam ediyor.

Bakanlar Kurulu’nun 21 Mayıs 2026 tarihli kararıyla kabul edilen ve 25 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 65/2026 sayılı “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” kapsamında borçlulara gecikme zamlarında indirim ve taksitlendirme imkânı sunuluyor.

Kararnameye göre, KIB-TEK’e elektrik tüketim borcu bulunanlar, proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçluları, yanlış bağlantı veya yanlış çarpan hesaplaması nedeniyle oluşan borçlar, okunamayan veya eksik okuma kaynaklı ihtilaflı borçlar, iflas veya tasfiye sürecindeki mahkemelik borçlular ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Borçlar, gecikme zamlarına indirim uygulanarak peşin ödenebileceği gibi, yüzde 5 peşinat yatırılması halinde kalan ana para taksitlendirilebilecek.

Mahkemelik ve hükümlü borçlular da yararlanabilecek

KIB-TEK tarafından açılan davalarda henüz karara bağlanmamış borçlar ile mahkeme kararı bulunan hükümlü borçluların da düzenlemeden faydalanabileceği belirtildi. Ayrıca daha önce çıkarılan benzer yasa gücünde kararnamelerden yararlanan borçlular da yeniden başvuru yapabilecek.

Kararnameden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar KIB-TEK Bölge Amirliklerine başvurmaları gerekiyor.

Başvuru koşulları ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgilere KIB-TEK’in resmi internet sitesi ile bölge amirliklerinden ulaşılabileceği bildirildi.