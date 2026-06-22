KIB-TEK’TEN GAZİMAĞUSA’YA YENİ HİZMET BİNASI: İMZALAR ATILDI

UZUN: “YENİ HİZMET BİNALARI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR” İmza töreninde konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yaklaşık 14-15 aydır yeni hizmet binalarına yönelik proje çalışmaları yürüttüklerini belirtti. İskele ve Güzelyurt hizmet binaları için daha önce imzaların atıldığını kaydeden Uzun, Lefke bölgesinin de sözleşmesinin yalım git…

UZUN: “YENİ HİZMET BİNALARI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

İmza töreninde konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yaklaşık 14-15 aydır yeni hizmet binalarına yönelik proje çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

İskele ve Güzelyurt hizmet binaları için daha önce imzaların atıldığını kaydeden Uzun, Lefke bölgesinin de sözleşmesinin yalım git zamanda imzalanacağını söyledi. Uzun, Girne bölgesi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“SADECE BİNA DEĞİL, ALTYAPIYA DA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI”

Bu süreçte yalnızca yeni hizmet binaları için ihale yapılmadığını vurgulayan Uzun, kurumun ihtiyaç duyduğu birçok alanda yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Malzeme alımları, kesiciler, sigortalar ve direklerle ilgili çok sayıda ihale yapıldığını belirten Uzun, altyapıya yönelik önemli projelerin de hayata geçirildiğini kaydetti.

Uzun, yapılan yatırımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İskele’ye yapılan trafo merkezi için yaklaşık 7 milyon 744 bin dolar artı KDV tutarında harcama yapıldı. Kesicilerin değişiklikleri için 674 bin dolar artı KDV tutarında harcama yapıldı. Lefkoşa Trafo Merkezi’nde güç artırımı ünitesi yeni tamamlandı. Bununla ilgili yaklaşık 7 buçuk milyon dolar artı KDV tutarında harcama yapıldı. Yeniboğaziçi Trafo Merkezi projesi devam ediyor ve bunun sözleşme bedeli 8 milyon 198 bin dolar artı KDV’dir. Ayrıca Tatlısu-Geçitkale, Tatlısu-Esentepe, Yeniboğaziçi-Mağusa Trafo Merkezi, Alsancak-Teknecik arasındaki hat çekimi ihaleleri de 4 milyon 391 bin dolar artı KDV bedelle yürütülmektedir.”

Uzun, söz konusu projelerin toplam değerinin malzeme alımları hariç yaklaşık 28 milyon dolara ulaştığını belirterek, bunların tamamının elektrik altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar olduğunu söyledi.

AYDIN: “ÜLKEYE KALICI ESERLER KAZANDIRIYORUZ”

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise hem çalışanlara hem de halka hizmet edecek önemli bir projenin imza töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın, “Biz bu yapıları ülkemize kalıcı eserler olarak kazandırmak için hem teknik hem de idari açıdan büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bugün atılan imzalar da bunun bir göstergesidir. Böyle kalıcı yatırımların hayata geçirilmesinde yer almak ve bu süreçlerde ismimizin bulunması bizleri gururlandırıyor. Bu yapılar hem kurumumuzun hem de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yapılardır. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

CİNER: “PROJEYİ DAHA ERKEN TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Ciner Construction Direktörü Ozan Ciner de projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, ihale sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Ciner, “Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şeffaf bir ihale süreci geçirildi ve bu proje halkımıza kazandırılıyor. Sözleşmeye göre 8 aylık bir süremiz bulunuyor ancak biz projeyi daha erken tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.