Kıb-Tek’ten Lefke’ye yeni hizmet binası

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Lefke’ye kazandıracağı yeni hizmet binası için ihale süreci tamamlandı. Merkezi İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Nasifoğlu İnşaat Ltd. kazanırken, yapım sözleşmesi bugün düzenlenen törenle taraflar arasında imzalandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Lefke’ye kazandıracağı yeni hizmet binası için ihale süreci tamamlandı. Merkezi İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihaleyi Nasifoğlu İnşaat Ltd. kazanırken, yapım sözleşmesi bugün düzenlenen törenle taraflar arasında imzalandı.

UZUN: SIRADA GİRNE HİZMET BİNASI VAR

İmza töreninde konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Lefke hizmet binasının kurumun 5 ilçede hayata geçirmeyi planladığı yeni hizmet binalarının dördüncü ayağını oluşturduğunu söyledi.

Uzun, “Bugün dördüncü şubemizin yapım sözleşmesini Nasifoğlu İnşaat Direktörü Sayın Suat Nasifoğlu ile imzalıyoruz. Beş ilçede beş yeni hizmet binası hedefimizin dördüncü aşamasını tamamlamış bulunuyoruz. Geriye yalnızca Girne hizmet binası kaldı. İhale süreci tamamlanır tamamlanmaz Girne için de ihaleye çıkacağız ve halkımıza yeni hizmet binasını kazandıracağız.” dedi.

DÖRT İLÇEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uzun, projeler hakkında bilgi vererek Gazimağusa hizmet binasının 58 milyon 200 bin TL + KDV bedelle sözleşmesinin imzalandığını ve inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.

İskele hizmet binasının ise 55 milyon 900 bin TL + KDV bedelle yapımına başlandığını belirten Uzun, Güzelyurt hizmet binasının da geçtiğimiz günlerde Yolcu Ltd. ile 54 milyon 440 bin TL + KDV bedelle sözleşmeye bağlandığını ifade etti.

Lefke hizmet binasının ise arazi yapısına uygun olarak yaklaşık 100 metrekarelik çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edileceğini belirten Uzun, projenin 5 milyon 149 bin TL + KDV bedelle hayata geçirileceğini kaydetti.

“YATIRIMLAR SADECE HİZMET BİNALARIYLA SINIRLI DEĞİL”

Kıb-Tek’in yalnızca hizmet binaları inşa etmediğini vurgulayan Uzun, kurumun trafo merkezleri, iletim hatları ve izolasyon sistemlerine yönelik de önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeniboğaziçi Trafo Merkezi çalışmalarının sürdüğünü belirten Uzun, projenin yaklaşık 12 milyon dolar + KDV yatırım bedeline sahip olduğunu ifade etti.

2026 yılı içerisinde milyonlarca dolarlık altyapı projelerinin tamamlandığını belirten Uzun, malzeme alımları hariç olmak üzere 4 milyon 900 bin dolar + KDV, 8 milyon 198 bin dolar + KDV ve 4 milyon 391 bin dolar + KDV tutarında projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

“FATURALARA EK YÜK GETİRMEYECEĞİZ”

Yeni hizmet binalarının çevre düzenlemeleri, ambarları, depoları ve demirbaş ihtiyaçları için çalışmaların sürdüğünü belirten Uzun, bu yatırımların finansmanının elektrik faturalarına yansıtılmayacağını vurguladı.

Yakın zamanda hurda satış ihalesine çıkılacağını açıklayan Uzun, elde edilecek gelirle ambar ve depo ihtiyaçlarının karşılanacağını, ikinci el araç alımına ilişkin şartnamelerin de hazırlandığını ifade ederek, “Bu projelerin maliyetleri vatandaşın elektrik faturalarına yansımayacaktır.” dedi.

AYDIN: PERSONELİMİZ DAHA VERİMLİ ORTAMDA HİZMET VERECEK

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın ise kurumun ülkenin her noktasına hizmet veren büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, teknik hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından çalışma ortamlarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeni hizmet binalarının hem personelin çalışma koşullarını iyileştireceğini hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, “Bugün dördüncü hizmet binamızın sözleşmesini imzalıyoruz. Personelimizin daha verimli şartlarda çalışabilmesi ve halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi adına bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

NASİFOĞLU: İHALE SÜRECİ ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ

Nasifoğlu İnşaat Direktörü Suat Nasifoğlu ise ihale sürecinin şeffaf ve sorunsuz şekilde yürütüldüğünü belirterek Merkezi İhale Komisyonu’na teşekkür etti.

Şartname ve proje sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getiren Nasifoğlu, “Kıbrıs Türk toplumunun en köklü kurumlarından biri olan KIB-TEK’in böyle önemli bir projesini üstlenmek bizim için büyük bir gururdur. Sözleşme süremiz dört aydır. Hedefimiz projeyi bu süreden daha kısa zamanda tamamlayarak hizmete sunmaktır.” ifadelerini kullandı.