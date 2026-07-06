Kıbrıs’ın tarımsal gıda ekosisteminden paydaşlar, ilk EIT Food Kıbrıs Paydaş Aktivasyon etkinliğinde bir araya geldi

Kıbrıs’ın tarımsal gıda ekosisteminden 60’tan fazla paydaş, EIT Community Hub Cyprus üyesi ve EIT Food Kıbrıs Ülke Temsilcisi olarak görev yapan SocialTech Lab tarafından düzenlenen ilk EIT Food Kıbrıs Paydaş Aktivasyon Etkinliği (EIT Food Cyprus Stakeholder Activation Event) kapsamında bir araya geldi.

Kıbrıs’ın tarımsal gıda ekosisteminden 60’tan fazla paydaş, EIT Community Hub Cyprus üyesi ve EIT Food Kıbrıs Ülke Temsilcisi olarak görev yapan SocialTech Lab tarafından düzenlenen ilk EIT Food Kıbrıs Paydaş Aktivasyon Etkinliği (EIT Food Cyprus Stakeholder Activation Event) kapsamında bir araya geldi.

Girişimler, KOBİ’ler, üreticiler, araştırmacılar, yatırımcılar, iş geliştirme destek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarını aynı platformda buluşturan etkinlik, Kıbrıs’ın tarımsal gıda inovasyon ekosistemini güçlendirmeye yönelik ortak önceliklerin belirlenmesi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturdu.

-Dört stratejik tema üzerinde duruldu

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki CYENS Centre of Excellence ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar; yuvarlak masa oturumları ve iş birliğine dayalı atölye çalışmaları aracılığıyla dört stratejik tema üzerinde görüş alışverişinde bulundu: inovasyon ve dijital dönüşüm, finansman ve yatırıma erişim, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ile iş birliği ve ekosistem koordinasyonu.

Etkinlik, SocialTech Lab’in EIT Food Kıbrıs Ülke Temsilcisi olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kıbrıs’ın tarımsal gıda ekosistemi ile EIT Food’un Avrupa genelindeki inovasyon ağı arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler, yeni yayımlanan Sonuçlar ve İçgörüler Raporu ile bir araya getirilerek ekosistemin ortak bakış açısını ortaya koyuyor ve gelecekteki gelişim için öncelikli eylem alanlarını belirliyor. Rapor, inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve Kıbrıs’ta daha bağlantılı, dayanıklı ve sürdürülebilir bir tarımsal gıda ekosisteminin oluşturulmasına yönelik uygulanabilir bir yol haritası sunuyor.

Raporda öne çıkan bulgular arasında; ekosistemdeki parçalı yapı, inovasyonun benimsenmesinin önündeki engeller, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesindeki sınırlılıklar, finansman süreçlerinin karmaşıklığı, iklim ve doğal kaynaklar üzerindeki baskılar ile tarım sektöründe yaşlanan nüfus, sektörün karşı karşıya olduğu en önemli zorluklar arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte, paydaşlar Kıbrıs’ın stratejik konumu, güçlü araştırma altyapısı, girişimcilik potansiyeli ve sürdürülebilirliğe yönelik artan kararlılığı sayesinde tarımsal gıda inovasyonu alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeline güçlü bir şekilde inandıklarını ifade etti.

Rapor ayrıca; yaşayan laboratuvarların ve uygulama çiftliklerinin yaygınlaştırılması, araştırmadan pazara uzanan iş birliklerinin hızlandırılması, teknolojilerin benimsenmesinin desteklenmesi, rejeneratif tarım ve döngüsel ekonomi çözümlerinin geliştirilmesi, finansmana erişimin iyileştirilmesi ve ekosistem genelinde koordinasyonun güçlendirilmesi gibi geleceğe yönelik somut fırsatlara da dikkat çekiyor.

-“Sektörler arasında daha güçlü iş birliklerine ve koordineli hareket edilmesine ihtiyaç duyuluyor”

Tüm oturumlarda ortak şekilde öne çıkan temel mesaj ise: “Kıbrıs, başarı için gerekli birçok unsura hâlihazırda sahip olsa da anlamlı ve sürdürülebilir bir etki yaratabilmek için sektörler arasında daha güçlü iş birliklerine ve koordineli hareket edilmesine ihtiyaç duyuluyor.” oldu.

SocialTech Lab’in EIT Food Kıbrıs Ülke Temsilcisi olarak atanmasının ardından Kıbrıs tarımsal gıda ekosisteminde gerçekleştirilen ilk yapılandırılmış paydaş istişare süreci olma özelliğini taşıyan bu rapor, ekosistemin gelecekteki gelişimi için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Rapordan elde edilen çıktılar, ekosistemin gelişimine yönelik bir sonraki aşamaya da yön veriyor.

SocialTech Lab, hâlihazırda Tarımsal Gıda Alanında Kadınların Güçlendirilmesi (Empowering Women in Agrifood – EWA Grow) programını yürütürken, tarımsal gıda paydaşlarını yeniden bir araya getirecek amiral imza etkinliği Ground2Scale (G2S) için hazırlıklarını sürdürüyor.

Etkinlik kapsamında tarımsal gıda girişimleri, eğitim ve mentorluk programlarıyla desteklenecek.

SocialTech Lab, Kıbrıs’ın Avrupa tarımsal gıda inovasyon ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirme yolculuğunda, tüm ilgili paydaşları raporun bulgularını incelemeye ve devam eden diyaloğa katkı sunmaya davet ediyor.

Görüş ve önerilerinizi paylaşmak, yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi almak veya Kıbrıs’a yönelik EIT Food fırsatlarını keşfetmek isteyenler agrifood.socialtechlab.org adresini ziyaret edebilir veya [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilir.