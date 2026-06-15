Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları “Sevdalı Bulut” isimli oyunu sahneledi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Sevdalı Bulut” isimli çocuk oyununu, cumartesi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez sahneledi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Sevdalı Bulut” isimli çocuk oyununu, cumartesi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez sahneledi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olan “Sevdalı Bulut” oyunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda da oynanacak.

Nazım Hikmet Ran’ın yazdığı eserin yönetmenliğini Kurtuluş Altaylı ve Halit Tümkan yaptı. Oyunda, Ayşe adlı bir çocuğun, tüm canlıların uyum ve barış içinde yaşadığı bahçesini, kendini her şeyin sahibi gören, açgözlü bir adamdan korumak için nasıl arkadaşları ile birlik olup mücadele ettiği anlatılıyor.