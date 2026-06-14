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Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin 22. Müzik Bayramı dün akşam gerçekleştirildi

KIBRIS 19
Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 13:57 | Güncellendi: 14.06.2026 21:57 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği tarafından bu yıl 22&#8217;ncisi düzenlenen Müzik Bayramı dün akşam gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin 22. Müzik Bayramı dün akşam gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Müzik Bayramı dün akşam gerçekleştirildi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre Kıbrıs Fransız Enstitüsü  ve Rüstem Kitabevi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik Rüstem Kitabevi’nde yer aldı.

Etkinlikte The Great Flood sahne aldı.

1982 yılında Fransa’da başlayan ve bugün dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Müzik Bayramı, profesyonel ve amatör müzisyenleri bir araya getirerek müziğin herkes tarafından paylaşılmasını ve erişilebilir olmasını teşvik ediyor. Bu anlayışla düzenlenen etkinlik, Lefkoşa’da da müzikseverleri bir araya getirdi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi