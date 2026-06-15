Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Ankara’da temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Asbaşkanı Metin Yılgın, Ankara’da bir dizi temasta bulundu.

Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Asbaşkanı Metin Yılgın, Ankara’da bir dizi temasta bulundu.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre Yılgın, Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde Mavi Vatan vizyonunun güçlendirilmesi ve projelerin geliştirilmesine katkı koymak amacıyla Beştepe’de temaslar gerçekleştirdi; ardından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’u ziyaret etti.

Türk devletleriyle yürütülen faaliyetler ve ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, gençlere yönelik farkındalık etkinlikleri ve toplumlar arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacak ortak çalışmalar ele alındı.

Ziyarette, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu üyesi ve Azerbaycan Başkanı İlhami Bilgen ile TÜRKSOY Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Melik Özsöz de yer aldı.

Yılgın daha sonra Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ile bir araya geldi. Görüşmede yatırım fırsatları, Türk dünyasında yatırım ortaklıklarının geliştirilmesi ve Mavi Vatan vizyonunun yaygınlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yılgın, görüşmelerde, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği’nin vizyon haritasını da takdim etti.