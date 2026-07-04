Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ilk kapsamlı akademik vakıf eseri Ertuğruloğlu'na tanıtıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ilk kapsamlı akademik vakıf eseri olma özelliğini taşıyan kitap, Kıbrıs Türk vakıf mirasını hukuki, tarihi ve kültürel boyutlarıyla ele alırken, gelecek nesiller için kalıcı bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ilk kapsamlı akademik vakıf eseri olma özelliğini taşıyan kitap, Kıbrıs Türk vakıf mirasını hukuki, tarihi ve kültürel boyutlarıyla ele alırken, gelecek nesiller için kalıcı bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan eser, Kıbrıs Türk vakıf mirasının uluslararası akademik literatüre kazandırılmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kitabın tanıtımı kapsamında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ve ASBÜ Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zeki Akçam, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ziyaret ederek, eser hakkında bilgi verdi.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan vakıf geleneğini bilimsel bir perspektifle inceleyen kitapta; Kıbrıs Türk vakıflarının hukuki statüsü, vakıf mallarının tarihsel gelişimi, vakıf kültürünün toplumsal yaşamdaki yeri ve uluslararası hukuk boyutuna ilişkin değerlendirmelere yer veriliyor. Çok sayıda akademisyenin katkısıyla hazırlanan eser, tarih, hukuk ve Kıbrıs çalışmaları alanlarında önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Ziyarette ayrıca, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında yürütülen akademik iş birliğinin geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk vakıf mirasına yönelik bilimsel çalışmaların artırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.