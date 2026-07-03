Kiev’e füze ve İHA saldırısı: En az 27 ölü

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı dört yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi.

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği İHA ve füze saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıyı dört yılı aşkın süredir devam eden hava saldırıları arasındaki en ağır darbe olarak nitelendirdi.

Perşembe günü sabaha karşı düzenlenen ve saatler süren saldırıda yaklaşık 500 İHA ile 70’ten fazla füze kullanıldı. Seyir füzeleri ve balistik füzelerin kente yaklaşması üzerine Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girdi, başkentte saatlerce patlama sesleri duyuldu.

Saldırılar nedeniyle Kiev’in genelinde yangınlar çıkarken, füze parçaları birçok bölgede yerleşim yerlerine ve merkezi bir bulvardaki otele isabet etti. Dinyeper Nehri’nin sol yakasında bulunan dokuz katlı bir apartman bloğunun büyük bir kısmı yıkılarak enkaz yığınına dönüştü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaklaşık 70 yaralının bulunduğu ve can kaybının artabileceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı öncesinde vatandaşları sığınakları kullanmaları konusunda uyardı. Yetkililer, uyarıların ardından 50 binden fazla kişinin geceyi metro istasyonlarında geçirdiğini açıkladı.

Dublin ziyareti sonrası Kiev’e dönen Zelenskiy, müttefiklerin hava savunma füzesi sağlama anlaşmalarına uyması durumunda hasarın bu denli büyük olmayacağını belirtti. Zelenskiy, “Yalnız savaşıyoruz. Kurbanlar sadece Ukraynalılar. Ortaklardan tek isteğimiz, üzerinde anlaşılan hususları yerine getirmeleridir.” dedi.

Rusya genelinde yakıt kıtlığı yaşanıyor

Ukrayna, son haftalarda Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı. Saldırılar nedeniyle Rusya genelinde yakıt kıtlığı baş gösterdi. Birçok Rus bölgesinde benzin kısıtlamasına gidilirken, Kırım’da olağanüstü hal ilan edildi. Kırım’a yönelik baskının sürdürüleceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava, kara ve denizden fırlatılan silahların kullanıldığı saldırıların Ukrayna’nın adımlarına misilleme olduğunu iddia etti. Moskova, saldırılarda askeri tesislerin ve enerji altyapısının hedef alındığını öne sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise saldırıların misilleme olarak nitelendirilmesini ahlak dışı bulduğunu ifade etti. Sybiha, Ukrayna’nın kendini savunma ve Rusya’daki meşru askeri hedefleri vurma hakkı olduğunu vurgulayarak müttefiklere acil hava savunma desteği çağrısını yineledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıların Rusya’nın Ukrayna halkına acı çektirmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Barış süreci arayışları

ABD destekli barış süreci son aylarda durma noktasına geldi. Zelenskiy, barış sürecini yeniden başlatmak amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un ABD’li müzakereci Jared Kushner ile temas halinde olduğunu açıkladı.

Ukrayna lideri, gelecek hafta Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi umduğunu ifade etti.

Saldırıların ardından Kiev’de cuma günü için yas ilan edildi.