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Kılıçdaroğlu: KKTC’nin resmi adının “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olması lazım

TÜRKİYE 18
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 13:27 | Güncellendi: 14.07.2026 13:13 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, KKTC’nin resmi adının “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olması gerektiğini savundu.
Kılıçdaroğlu: KKTC’nin resmi adının “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olması lazım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, KKTC’nin resmi adının “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olması gerektiğini savundu.

NATO Ankara Zirvesi’ne yönelik sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bir egemen gücün taşeronu olamayacağını ve bölgede kendisini göstermek zorunda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Ecevit gitti Kıbrıs’ı aldı değil mi? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ben oraya ‘Kuzey Kıbrıs’ demiyorum, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oranın adı. Resmi adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması lazım. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bizim Doğu Akdeniz’de haklarımız güvence altına alındı.”

Kılıçdaroğlu, “cumhuriyetçi özerklik” derken kastettiğinin bu olduğunu söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi