Kimliksizler Derneği’nden bilgilendirme toplantısı

Karma birliktelik çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı alması için hak mücadelesi veren Kimliksizler Derneği, Cumhurbaşkanlığı’nda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Karma birliktelik çocuklarının Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı alması için hak mücadelesi veren Kimliksizler Derneği, Cumhurbaşkanlığı’nda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dernek Başkanı Can Azer’in konuşması ile başlayan toplantıda, vatandaşlık başvuruları ve hukuki süreç konusundaki son gelişmeler, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılan görüşmeler, Derneğin uluslararası kurumlar nezdindeki girişimleri ve Cumhurbaşkanlığı altındaki Komitenin çalışmaları ile hedefleri anlatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde emsal davası bulunan Eda Hançer Akkor, dava sürecini, iç hukuktaki ve AİHM’deki aşamalarını anlatarak AİHM’nin başvuruyu kabul etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örgütlü mücadeleye, Derneğin ve sendikaların desteğine de değinen Akkor, bu davanın kendisinin değil toplumsal mücadelenin davası olduğunu vurguladı.

Kimliksizler Derneği Başkan Yardımcısı Nazen Şansal ise “Vatandaşlık Başvuru Kılavuzu”nu görselli bir sunum ile katılımcılara aktararak soruları yanıtladı.

Katılımcıların soru, katkı ve deneyimlerinin de paylaşıldığı toplantı, siyasi, hukuki ve toplumsal mücadelenin örgütlü bir şekilde devam etmesi temennisi ile son buldu.