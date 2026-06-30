Kırok: Brüksel’de provokasyonlara boyun eğmedik, KKTC’nin sesini duyurduk

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Brüksel temaslarında Avrupa Parlamentosu’nda yaşanan provokatif girişimlere rağmen Kıbrıs Türk halkının iradesini ve yerel yönetimlerin çalışmalarını kararlılıkla anlattıklarını söyledi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Brüksel temaslarında Avrupa Parlamentosu’nda yaşanan provokatif girişimlere rağmen Kıbrıs Türk halkının iradesini ve yerel yönetimlerin çalışmalarını kararlılıkla anlattıklarını söyledi.

Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a yönelik mali desteklerinin artırılması yönünde önemli bir adım atıldığını açıklayan Kırok, “Sessiz kalmadık, gerçekleri anlattık” dedi.

Ada TV’de Arzu Karakoç’un hazırlayıp sunduğu Haber Arası programına konuk olan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Brüksel’de gerçekleştirilen temasları ve Avrupa Parlamentosu’nda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Brüksel ziyaretlerinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Kırok, bunun Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası platformlarda duyurmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Avrupa’da daha görünür olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kırok, bu temasların artarak süreceğini ifade etti.

“Provokasyonla karşılaştık, cevabımızı verdik”

Bir yıl aradan sonra yeniden düzenlenen toplantıya Dünya Bankası yetkilileri, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Güney Kıbrıs’tan temsilcilerin katıldığını belirten Kırok, toplantı sırasında Kuzey Kıbrıs heyetinin Avrupa Parlamentosu’nda konuşma hakkı olmadığını öne süren provokatif bir çıkışla karşılaştıklarını söyledi.

Bu girişime sessiz kalmadıklarını ifade eden Kırok, söz alarak Kuzey Kıbrıs’taki demokratik yapıyı, halkın oylarıyla seçilen yerel yönetimleri ve hükümeti anlattıklarını belirtti. Kırok, açıklamalarının ardından provokatif çıkışı yapan temsilcinin salonu terk ettiğini, daha sonra yeniden dönerek farklı açıklamalar yaptığını aktardı.

“AB eşit davranmıyor”

Avrupa Birliği’nin adanın tamamını kendi toprağı olarak kabul etmesine rağmen mali yardımlarda eşit davranmadığını savunan Kırok, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında 80 ila 120 katı bulan destek farkı bulunduğunu söyledi.

Buna rağmen Kuzey Kıbrıs belediyelerinin sınırlı imkanlarla önemli hizmetler ürettiğini dile getiren Kırok, toplantıda iki toplumlu kültürel miras projeleri ve mali yardımlara ilişkin rakamları da katılımcılarla paylaştıklarını belirtti. Ayrıca, hiçbir destek almadan 1974 öncesinde bölgede yaşayan Rumlara ait mezarlıkların bakımını üstlendiklerini de anlattı.

AB desteğinde iki kat artış hedefi

Brüksel temaslarının somut sonuçlar doğurduğunu ifade eden Kırok, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a sağladığı yaklaşık 33-34 milyon euroluk mali desteğin 2028 yılı itibarıyla yaklaşık 68 milyon euroya çıkarılması yönünde bir öneri hazırlandığını açıkladı.

Önerinin Avrupa Parlamentosu’nda oylanacağını belirten Kırok, kabul edilmesi halinde Kuzey Kıbrıs’a sağlanacak mali desteğin iki katına çıkacağını vurgulayarak bunun önemli bir kazanım olacağını söyledi.