Kırok: Brüksel’de sesimizi kısmaya çalıştılar, halkımız için mücadeleyi sürdürdük

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısına ilişkin değerlendirmesinde, bazı çevrelerin KKTC’den katılan yerel yöneticilerin sesini kısmaya çalıştığını söyledi. Kırok, kültürel mirasın korunması, çevre sorunları ve yerel yönetimlere yönelik Avrupa Birliği desteklerinin …

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısına ilişkin değerlendirmesinde, bazı çevrelerin KKTC’den katılan yerel yöneticilerin sesini kısmaya çalıştığını söyledi. Kırok, kültürel mirasın korunması, çevre sorunları ve yerel yönetimlere yönelik Avrupa Birliği desteklerinin artırılması yönünde önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetiyle birlikte katıldığı Brüksel temaslarını değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırok, “Bölgemiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kırok, Brüksel’de benzer kapsamda ikinci kez düzenlenen toplantıya katıldıklarını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası platformlarda yer almasının ve varlığını paydaşlara doğrudan anlatmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Daha önce gerçekleştirilen temasların hem adanın kuzeyinde hem de güneyinde etkili sonuçlar doğurduğunu ifade eden Kırok, bu toplantıda da bunun bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

“Toplantıyı sabote etmeye çalıştılar”

Toplantının başlangıcında Güney Kıbrıs’tan bir katılımcının organizasyonu sabote etmeye çalıştığını belirten Kırok, söz konusu kişinin toplantının yapılmaması gerektiğini savunduğunu ve Kıbrıs Türk tarafını temsil eden belediye başkanlarının seçilmiş kişiler olmadığını öne sürdüğünü aktardı.

Bu girişimin toplantının seyrini değiştirdiğini ifade eden Kırok, Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük başta olmak üzere kendilerine söz hakkı tanınmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Kırok, yaşananların Kıbrıs Türk toplumunun sesinin uluslararası platformlarda duyurulmasının engellenmeye çalışıldığını gösterdiğini belirterek, “Biz buraya kendimizi ispatlamaya değil, halkımızın bize verdiği güvenle bölgemiz ve ülkemiz adına neler yapabileceğimizi anlatmaya geldik.” dedi.

Kültürel miras ve çevre sorunları gündeme taşındı

Konuşmasında kültürel mirasın yalnızca tarihi eserlerden ibaret olmadığını vurgulayan Kırok, bunun toplumların hafızasını, kimliğini ve gelecek nesillere bırakacağı en önemli değerleri oluşturduğunu söyledi.

Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki tarihi eserlerin, geleneklerin, mimari yapıların ve kültürel değerlerin adanın ortak zenginliği olduğuna dikkat çeken Kırok, bu mirasın korunmasının siyasi tartışmaların ötesinde ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Çevre konusuna da değinen Kırok, özellikle Teknecik Elektrik Santrali’nden kaynaklanan hava kirliliğinin hem Kuzey Kıbrıs hem de Doğu Akdeniz açısından önemli bir çevre ve halk sağlığı sorunu oluşturduğunu ifade etti. Avrupa Birliği’nden bu alanda teknik ve mali destek talebini yinelediklerini belirten Kırok, çevresel sorunların tüm adayı ilgilendirdiğini söyledi.

“Yerel yönetimlere verilen desteklerin artırılması doğru bir adımdır”

Brüksel’deki temaslarda Avrupa’dan gelen bazı parlamenterlerin ve yerel yöneticilerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki belediyelere daha fazla destek verilmesi yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kırok, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’a ayırdığı mali katkının artırılmasını da önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Toplantının genel olarak verimli geçtiğini belirten Kırok, Avrupa’daki birçok yerel yönetim temsilcisinin Kıbrıs Türk belediyelerinin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini ve iş birliğine açık mesajlar verdiğini kaydetti.