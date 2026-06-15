Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem hayatı9nı kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle akıllarda yer eden Ece İrtem vefat etti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ece İrtem 17 Ocak 2025 tarihinde “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna dahil olmuştu.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem 1991’de Sivas’ta dünyaya geldi.

Çocukluk dönemini Sivas’ta geçiren Ece İrtem ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden mezun oldu. İlköğretim döneminde ise lisanslı koşuculuk yaptı. Ece İrtem Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2014’te Kaçak Gelinler dizisi ile attı. Ardından çok sayıda dizide rol aldı. En son Kızılcık Şerbeti’nde oynadı.