KKTC Avcılık Federasyonu’ndan avcı adaylarına başvuru uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Avcılık Federasyonu, Avcı Eğitim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Avcılık Federasyonu, Avcı Eğitim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, avcı adayı ve öğrenci avcı adaylarının müracaatlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

Başvuru yapacak adayların dilekçeleriyle birlikte gerekli belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerektiği vurgulandı. İstenilen belgeler arasında kimlik kartı fotokopisi, sağlık kurulu raporu, vesikalık fotoğraf ve sabıka kayıt belgesi yer alıyor. Sağlık raporunda “Avcılık yapmaya uygundur” ibaresinin bulunmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

18-21 Yaş kritteri

Açıklamada ayrıca öğrenci avcı adayı ve avcı adayı tanımları da paylaşıldı. Buna göre 18 yaşını doldurmuş ve 21 yaşından gün almamış kişiler öğrenci avcı adayı, 21 yaşını doldurmuş kişiler ise avcı adayı olarak kabul ediliyor. Eğitim ve sınav tarihleri ile yerlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirilirken, eksik evrakla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Federasyon binasının çalışma saatleri ise pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.30–16.00, perşembe günleri ise 08.30–17.00 olarak açıklandı.