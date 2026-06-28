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KKTC bayrağının tasarımcısı Çizenel’in Güney’deki sergi katılımına tepki

KIBRIS 47
Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 21:17 | Güncellendi: 29.06.2026 12:11 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını tasarlayan ve çizen ressam Emin Çizenel’in, Lefkoşa Rum Belediyesi Sanat Merkezi’nde Pieridis Vakfı iş birliğinde düzenlenen “A Slight Indisposition” adlı sergiye katılmasına tepki gösterildiği bildirildi.
KKTC bayrağının tasarımcısı Çizenel’in Güney’deki sergi katılımına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını tasarlayan ve çizen ressam Emin Çizenel’in, Lefkoşa Rum Belediyesi Sanat Merkezi’nde Pieridis Vakfı iş birliğinde düzenlenen “A Slight Indisposition” adlı sergiye katılmasına tepki gösterildiği bildirildi.

Simerini gazetesi, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği’nin, Çizenel’in bu sergide yer almasıyla ilgili memnuniyetsizliğini ifade ettiğini ve organizatörlerin siyasi ve toplumsal sorumluluğu konusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Haberde, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği’nin, “(Sözde) işgalin sembolünün yaratıcısı” olan Çizenel’in Güney Kıbrıs’taki sergilere tekrar tekrar davet ediliyor olmasının akıllarda soru işaretleri yarattığını öne sürerek, “(Sözde) işgalin sembolleri” karşısında “kurumsal aciziyet” teşkil ettiğini iddia ettiği kaydedildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs