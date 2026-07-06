KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, yeni dernek binasında üyelerine üyelik mazbatalarını takdim etti

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Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 15:25 | Güncellendi: 06.07.2026 13:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, yenilenen yönetimi ile hızlı bir başlangıç yaptı. Lefkoşa’daki eski Kanal T binasını kiralayan yönetim, burayı çağdaş bir taraftar derneğine dönüştürdü. Mustafa Taş başkanlığındaki yönetim kurulu, dernek binasındaki yenilenme sonrasında örgütlenme çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede dernek üyeleri ile yeni der…

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KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, yenilenen yönetimi ile hızlı bir başlangıç yaptı. Lefkoşa’daki eski Kanal T binasını kiralayan yönetim, burayı çağdaş bir taraftar derneğine dönüştürdü.

Mustafa Taş başkanlığındaki yönetim kurulu, dernek binasındaki yenilenme sonrasında örgütlenme çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede dernek üyeleri ile yeni dernek binasında bir araya gelen yönetim, üğyelere üyelik mazbatalarını sundu.

Mazbata törenine Dernek Başkanı Mustafa Taş, Asbaşkan Pınar Erişmen Ateş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Taşkent, Olcayto Öktem, Mehmet Çörekçioğlu, Münür Öztürk, Hasan Gülseren ve Emsal Çizel katıldı.

Mazbata sunumu sonrasında dernek yöneticileri üyelere yeni dernek binasını gezdirdi, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu.