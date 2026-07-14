KKTC Bilardo Milli Takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası’nda mücadele edecek



KKTC Bilardo Milli Takımı, 12-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Şampiyonada mücadele edecek milli sporcuların, uzun süren hazırlıklarının karşılığını alarak başarılı sonuçlara imza atmaları ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri bekleniyor. Spor camiası, milli takım kafilesine başarı dileklerini iletirken, sporcuların centilmence mücadele ederek önemli deneyimler kazanacağı ve elde edecekleri başarılarla ülkeye gurur yaşatacakları ifade edildi.