KKTC BJK’de Mustafa Taş Dönemi

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği 11. Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleşti. Derneğin yeni başkanı Mustafa Taş seçilirken, güçlü bir yönetim kurulu oluşturuldu.

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği 11. Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleşti. Derneğin yeni başkanı Mustafa Taş seçilirken, güçlü bir yönetim kurulu oluşturuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Beşiktaş Taraftarları Derneği 11. Genel Kurulu, 13 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Genel kurula onur konuğu olarak 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Beşiktaş’a gönül vermiş üyeler katıldı.

Sunuculuğunu yeni yönetim kurulunun da basın sorumlusu olan gazeteci Rıza Açıkgöz’ün yaptığı gtenel kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve daha sonra divan kurulu belirlendi.

Divan kurulu Ali Ecesoy başkanlığında Murat Kesper, Emre Ersoy, Coşkun Neşesibol, Kerem Eti, Mahsun Demir ve Biray Deliceırmak’tan oluştu.

Onur konuğu 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve divan başkanı Ali Ecesoy’un konuşmalarının ardından faaliyet raporu ve mali raporlar okunarak üyelerin onayından geçti.

Raporların oylanmasının ardından derneğin yeni başkanı Mustafa Taş ve yönetim kurulu da üyelerden onay aldı.

Daha sonra dernek asbaşkanı Pınar Erişmen Ateş, genel sekreter Özen Hürses ve dernek başkanı Mustafa Taş konuşma gerçekleştirerek üyelere hitap etti, derneğin gelecekteki faaliyetleri ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verildi.

Konuşmaların ardından plaket töreni yapılarak eski başkan ve yöneticilerden Ahmet Kurtuluş, Ali Çırakoğlu, Sanlı Çoban, Hüseyin Bardak, Bora Şen, Ali Ecesoy, Onur Demiral, Hüseyin Balcı, Erdinç Kanlican’a, Golden Tulip Genel Müdürü Eylül Özbilen, Grand Pasha EFB Müdürü Olcay Yer’e ve gazeteci Riza Açıkgöz’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Dilek ve temennilerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile genel kurul sona erdi.

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği yeni Yönetim Kurulu;

Mustafa Taş (Başkan)

Savaş Çıkan

Serkan Korkmaz

Burak Taşkent

Mehmet Çörekçioğlu

Aydın Aksu

Pınar Erişmen Ateş

Emsal Çizel

Uğur Uğurata

Hasan Damdelen

Özen Hürses

Mustafa Kulle

İlker Yatman

Olcayto Öktem

Hasan Gülseren

Ahmet Niziplioğlu

Cenksal Osmanoğulları

Tansel Öztansel

Volkan Yıldız

Volkan Doğrusöz

Ceyhun Orhan

Aydın Sards

Hasret Alıcı

Canol Göktaş

Münür Öztürk

Ahmet Niziplioğlu

Onur Demiral

Rıza Açıkgöz