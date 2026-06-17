KKTC’den Büyük Gurur: Atahan Akçam, Beşiktaş Hentbol Takımı’na transfer oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti spor dünyası, genç bir yıldızın yükselişiyle gurur yaşıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti spor dünyası, genç bir yıldızın yükselişiyle gurur yaşıyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) parlayan yeteneği ve U18 Milli Takımı’nın başarılı sporcusu Atahan Akçam, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş’ın hentbol kadrosuna dahil oldu.

Genç Pivot Siyah-Beyazlı Formayı Giyecek

1.93 metre boyu ve güçlü fiziğiyle pivot pozisyonunda dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki Atahan Akçam, bundan böyle başarılarını Beşiktaş forması altında sürdürecek. Henüz kariyerinin başında gösterdiği yüksek performans ve Türkiye U18 Milli Takımı’ndaki istikrarlı oyunuyla büyük beğeni toplayan genç oyuncunun, siyah-beyazlı ekibe önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Federasyon Başkanı Ediz Arıkan’dan Övgü Dolu Sözler

Atahan Akçam’ın Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine transfer olması, KKTC hentbol camiasında büyük bir sevinçle karşılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, genç sporcunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi:

“Atahan gibi disiplinli, yetenekli ve azimli bir sporcumuzun Beşiktaş gibi büyük bir camiaya transfer olması bizler için gurur kaynağıdır. Onun bu başarısı, sadece kendisi için değil, ülke hentbolumuzun geleceği için de çok büyük bir motivasyon. Atahan’ın orada bizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve çok daha büyük başarılara imza atacağına inancım tam. Kendisini tebrik ediyor, yeni kulübünde başarılar diliyorum.”

Kıbrıs Türk hentbolunun yetiştirdiği değerlerin uluslararası arenada ve Türkiye’nin en üst düzey liglerinde yer alması, sporun gelişimi adına umut verici bir gelişme olarak kaydedildi.