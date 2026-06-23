KKTC’den Türk dünyasına birlik mesajı

KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi’nin 19. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak geleceği için eğitim, kültür ve dil alanındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi’nin 19. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak geleceği için eğitim, kültür ve dil alanındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Öksüzoğlu, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu tarafından kabul edilen 34 harfli ortak alfabenin, Türk halkları arasındaki iletişimi güçlendirecek tarihi bir adım olduğunu belirterek KKTC’nin bu sürece katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ın yükseköğretim alanındaki kapasitesine vurgu yapan Öksüzoğlu, Türk dünyasından yaklaşık 50 bin öğrencinin ülkede eğitim gördüğünü belirterek, KKTC’nin eğitim ve bilim alanlarında önemli bir merkez olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ortak Türk tarihi çalışmalarının önemine de değinen Öksüzoğlu, KKTC üniversiteleri ve akademisyenlerinin Türk Akademisi bünyesindeki projelere katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığını belirttiği ambargo ve izolasyonlara da dikkat çeken Öksüzoğlu, Türk dünyasının dayanışmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.