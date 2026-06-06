KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde görev dağılımı netleşti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 10. Dönem Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği 10. Dönem Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı.

Yeni dönemde başkanlık görevini üstlenen Tolga Ahmet Raşit, ekip arkadaşlarıyla birlikte derneği daha ileriye taşıyacak projeler üretme hedefinde olduklarını belirterek, başarılı ve verimli bir dönem geçirmeyi temenni etti.

Gerçekleştirilen görev dağılımına göre yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Tolga Ahmet Raşit: Başkan

Cengiz Gülmez: Başkan Vekili

Öykü Akcan: Asbaşkan, Hukuk İşleri Sorumlusu

Servet Şahan: Asbaşkan, Mali İşler Sorumlusu

Ahmet Aktunç: Asbaşkan, Sosyal İşler Sorumlusu ve Gazimağusa, İskele Bölge Sorumlusu

Tolga Öztürk: Genel Sekreter

Vedat Tezcan: Genel Sekreter Yardımcısı

Kemal Kamacıoğlu: Genel Koordinatör

Erkan Dönmez: Sayman, Veznedar

Ahmet Özdirenli: Muhasip Üye ve Geçitkale Bölge Sorumlusu

Hasan Alpözgen: Sosyal İşler Sorumlusu ve Güzelyurt, Lefke Bölge Sorumlusu

Yusuf Kande: Girne Bölge Sorumlusu

Nur Lastikcioğlu: Hukuk İşleri

Nazan Yücetürk: Basın, Sosyal Medya ve Sosyal Yardım Projeleri Sorumlusu

Ahmet Sakinoğlu: Girne Batı Bölgesi Sorumlusu

Hasan Hızlıer: Lokal Sorumlusu ve Dikmen, Boğaz, Yılmazköy Bölge Sorumlusu

Selman Beber: Halkla İlişkiler

Enver İyici: Mesarya Bölge Sorumlusu

Zeki Kaşifoğlu: Bilgi İşlem, Girne Doğu Bölgesi Sorumlusu

Hüseyin Gazi: Lefkoşa Bölge Sorumlusu

Kıymet Kalyan Günfer: Etkinlik ve Organizasyon Sorumlusu

Cenk Soner: Fenerbahçe Spor Kulübü ile İlişkiler Sorumlusu

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yeni dönemde sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gerçekleştireceği projelerle çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.