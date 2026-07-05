KKTC Galatasaray Taraftar Derneği’nin internet sitesi hizmete açıldı

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği’nin resmi internet sitesi kktcgalatasaray.org, dün akşam düzenlenen 26. Şampiyonluk Balosu’nda hizmete alındı.

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği’nin resmi internet sitesi kktcgalatasaray.org, dün akşam düzenlenen 26. Şampiyonluk Balosu’nda hizmete alındı.

Online üyelik ve ödeme işlemlerinin yapılabileceği internet sitesi, baloda düzenlenen tanıtımla duyuruldu.

Dernek Başkanı Talat Karapelit, internet sitesinin hizmete girmesiyle Galatasaray taraftarlarının dijital platformlar üzerinden derneğe daha kolay ulaşabileceğini belirtti.

Karapelit, sitenin mobil uygulamasının da çok yakında hizmete alınacağını açıkladı.

Şampiyonluk Balosu’nda internet sitesinin tanıtımı, site tasarımcısı Mustafa Kadir Bozdoğan ve proje koordinatörü Taha Can Gürlek tarafından yapıldı.

Site tasarımcısı Mustafa Kadir Bozdoğan da kktcgalatasaray.org’un çok amaçlı ve gelişmiş hizmetler sunduğunu ifade ederek, “Site üzerinden Galatasaray’ın tüm uzantılarına erişmek mümkün. Çok yakında aplikasyonu da hizmete alacağız.” dedi.

Gecede, site tasarımı ve derneğe verdiği desteklerden dolayı Mustafa Kadir Bozdoğan’a, Başkan Talat Karapelit ve Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.