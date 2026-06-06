KKTC – Padania; Rekabette yeni randevu

Tanınmamış ülkeler organizasyonlarında güç dengesi olarak birbirine en yakın iki takım olarak gösterilen KKTC ve Padania, geçmişten bugüne rekabet halinde bulunuyor.

Tanınmamış ülkeler organizasyonlarında güç dengesi olarak birbirine en yakın iki takım olarak gösterilen KKTC ve Padania, geçmişten bugüne rekabet halinde bulunuyor.

4 kez karşılaşan 2 takım, her maçını kıyasıya oynadı. Lefkoşa’da kupayı elimizden alan Padania’ya karşı diğer 3 maçta galibiyetimiz bulunuyor.

Kayıpsız şekilde final gördüler

Turnuvada ilk maçında Canton Ticino karşısına çıkan Millilerimiz mücadeleden 4-0’luk üstünlük ile ayrılmıştı. A Milli Takım, ikinci maçında Rouet Provence karşısında 4-0 kazanarak grubundaki iki maçını da galip tamamladı.

Padania ise ilk maçında Rieta’yı konuk etti. Son bölümlere 2-1 girilen maçı Padania 4-1 kazanmıştı. Padania ikinci maçında Greenland karşısında da aynı skor ile galip gelerek 2’de 2 ile grup lideri olarak finale yükselmişti. Final yarın akşam saat 19.30’da oynanacak.

Tarih Organizasyon Sonuç Stat

29 Mayıs 2016 CONIFA Dünya Kupası Grup Maçı 2-1 Sukhum / Abhazya

5 Haziran 2016 CONIFA Dünya Kupası 3.’lük Maçı 2-0 Sukhum / Abhazya

10 Haziran 2017 CONIFA Avrupa Şampiyonası Finali 1-1 (Pen. 3-5) Lefkoşa Atatürk Stadı

7 Haziran 2018 CONIFA Dünya Kupası Yarı Finali 3-2 Carshalton A. /Londra

5 Haziran 2016 — CONIFA Dünya Kupası Grup Maçı

KKTC, Abhazya’da düzenlenen turnuvada Padania’yı 2-1 mağlup etti. Millilerin gollerini Ünal Kaya ve Halil Turan kaydetti.

Haziran 2016 — CONIFA Dünya Kupası Grup Maçı

KKTC, Abhazya’da düzenlenen turnuvada grupta yendiği Padania ile üçüncülük maçında da karşılaştı. Ekibimiz 2-0 kazanarak turnuva üçüncüsü oldu. Goller Halil Turan ve Tansel’den geldi.

10 Haziran 2017 — CONIFA Avrupa Şampiyonası Finali

Final Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı. Normal süre 1-1 tamamlandı. Padania penaltılar sonunda 5-3 kazanarak şampiyon oldu. KKTC turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

7 Haziran 2018 — CONIFA Dünya Kupası Yarı Finali

Londra’daki yarı finalde KKTC, Padania’yı 3-2 yenerek finale çıktı. Billy Mehmet attığı kritik golle galibiyeti getirdi.