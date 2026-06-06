KKTC – Padania; Rekabette yeni randevu

Tanınmamış ülkeler organizasyonlarında güç dengesi olarak birbirine en yakın iki takım olarak gösterilen KKTC ve Padania, geçmişten bugüne rekabet halinde bulunuyor.
4 kez karşılaşan 2 takım, her maçını kıyasıya oynadı. Lefkoşa’da kupayı elimizden alan Padania’ya karşı diğer 3 maçta galibiyetimiz bulunuyor.
Kayıpsız şekilde final gördüler
Turnuvada ilk maçında Canton Ticino karşısına çıkan Millilerimiz mücadeleden 4-0’luk üstünlük ile ayrılmıştı. A Milli Takım, ikinci maçında Rouet Provence karşısında 4-0 kazanarak grubundaki iki maçını da galip tamamladı.
Padania ise ilk maçında Rieta’yı konuk etti. Son bölümlere 2-1 girilen maçı Padania 4-1 kazanmıştı. Padania ikinci maçında Greenland karşısında da aynı skor ile galip gelerek 2’de 2 ile grup lideri olarak finale yükselmişti. Final yarın akşam saat 19.30’da oynanacak.
Tarih Organizasyon Sonuç Stat
29 Mayıs 2016 CONIFA Dünya Kupası Grup Maçı 2-1 Sukhum / Abhazya
5 Haziran 2016 CONIFA Dünya Kupası 3.’lük Maçı 2-0 Sukhum / Abhazya
10 Haziran 2017 CONIFA Avrupa Şampiyonası Finali 1-1 (Pen. 3-5) Lefkoşa Atatürk Stadı
7 Haziran 2018 CONIFA Dünya Kupası Yarı Finali 3-2 Carshalton A. /Londra
5 Haziran 2016 — CONIFA Dünya Kupası Grup Maçı
KKTC, Abhazya’da düzenlenen turnuvada Padania’yı 2-1 mağlup etti. Millilerin gollerini Ünal Kaya ve Halil Turan kaydetti.
Haziran 2016 — CONIFA Dünya Kupası Grup Maçı
KKTC, Abhazya’da düzenlenen turnuvada grupta yendiği Padania ile üçüncülük maçında da karşılaştı. Ekibimiz 2-0 kazanarak turnuva üçüncüsü oldu. Goller Halil Turan ve Tansel’den geldi.
10 Haziran 2017 — CONIFA Avrupa Şampiyonası Finali
Final Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı. Normal süre 1-1 tamamlandı. Padania penaltılar sonunda 5-3 kazanarak şampiyon oldu. KKTC turnuvayı ikinci sırada bitirdi.
7 Haziran 2018 — CONIFA Dünya Kupası Yarı Finali
Londra’daki yarı finalde KKTC, Padania’yı 3-2 yenerek finale çıktı. Billy Mehmet attığı kritik golle galibiyeti getirdi.