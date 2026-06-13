KKTFAD Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri 15 Haziran’da başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde düzenlenen ve her sezon öncesinde Kıbrıs Türk futbol antrenörlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri, 15-16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliğinde düzenlenen ve her sezon öncesinde Kıbrıs Türk futbol antrenörlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri, 15-16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KKTFAD Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda seminer bu yıl da Gazimağusa’daki Salamis Bay Resort Conti Hotel’de yapılacak. Derneğin kurucu üyelerinden merhum Tözün Tunalı adına düzenlenecek seminere Teknik Direktör, A, B, C Lisans ve Kaleci Antrenör lisanslarına sahip yaklaşık 500 teknik adam katılacak.

Seminer üç gün sürecek

15 Haziran Pazartesi günü başlayacak seminerin ilk gününde Kaleci, B ve C Lisans antrenörleri eğitim alacak. 16 Haziran Salı günü ise Teknik Direktör ve A Lisans sahibi antrenörlerin de katılımıyla eğitim programı genişletilecek.

Kaleci, B ve C Lisans semineri 16 Haziran Salı akşamı tamamlanırken, Teknik Direktör ve A Lisans semineri ise 17 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

İlhan Palut ve 12 eğitimci teknik adam KKTC’de olacak

KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu tarafından organize edilen seminere bu yıl da önemli isimler katılacak.

Türkiye’de geride kalan sezona damga vuran teknik direktörlerden İlhan Palut ile birlikte toplam 12 eğitimci teknik adam seminere katkı koyacak. Ayrıca ülkemizden deneyimli eğitimciler de programda yer alacak.

Seminere Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber de katılarak KKTFAD ile yürütülen iş birliği çalışmalarına destek vermeyi sürdürecek.

İlk kez yeni uygulama hayata geçirilecek

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri’nde bu yıl ilk kez yeni bir uygulama gerçekleştirilecek.

Eğitimler, antrenör lisans gruplarına göre dört farklı salonda yapılacak. Katılımcıların derslere devam durumları ise barkod sistemiyle dijital ortamda takip edilecek.

Açılışı Hasan Sertoğlu yapacak

Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Semineri’nin resmi açılışı, 16 Haziran Salı günü saat 14.30’da KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Aynı gün, Türkiye’de bu sezon dikkat çeken başarılara imza atan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynayan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da teknik adamlarla bir araya gelecek. Kısa süre içerisinde lig ve kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u mağlup ederek önemli bir başarıya ulaşan Palut’un sunumu seminerin en dikkat çeken bölümlerinden biri olacak.

Seminere ayrıca Galatasaray’ın eski futbolcularından Yekta Kurtuluş da konuk olarak katılacak.

Çalışma izni için katılım zorunlu

Teknik Direktör, A, B, C ve Kaleci Antrenör lisanslarına sahip teknik adamların, 2026-2027 futbol sezonunda KTFF’den çalışma izni alabilmeleri için seminere katılmaları zorunlu olacak.

Antrenör Kursları Yönetmeliği’nin 9. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince, yenileme seminerine geçerli mazereti olmaksızın katılmayan teknik adamlara takip eden sezonda çalışma izni verilmeyecek.

Yurt dışında bulunduğunu belgeleyenler veya tam teşekküllü hastaneden rapor sunanlar dışında mazeret kabul edilmeyecek. KTFF, önceden mazeret bildirmeksizin seminere katılmayan antrenörlere 2026-2027 sezonu için çalışma izni verilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.