Klima ve para hırsızlığıyla ilgili iki kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye ait binanın dış kısmında muhafaza edilen ikinci el 6 klima iç ünitesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye ait binanın dış kısmında muhafaza edilen ikinci el 6 klima iç ünitesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K. (46) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, 5 Haziran 2026 tarihinde Lapta’da faaliyet gösteren bir otelde konaklayan müşteriye ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 13 bin TL nakit para da çalındı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.G. (32) tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.