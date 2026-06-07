8 Haziran 2026 Pazartesi
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Kolej Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

GÜNDEM 30
Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 00:15 | Güncellendi: 08.06.2026 00:29 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Milli Eğitim Bakanlığı, bugün gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı’nın (KGS-2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kolej Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı’nın (KGS-2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Cevap kâğıtları optik okuyucularla değerlendirildi ve sonuçlar Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net ve 2026-KGS-2 Sınav Sonuçları | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden erişime açıldı.

Öğrencilerin KGS-1 ve KGS-2 sınavlarından aldıkları puanların yüzde 50’şer oranında hesaplandığı Kolej Giriş Puanı’na göre sıralama yapıldı.

Bu sıralama doğrultusunda, toplam 695 öğrenci 2026–2027 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı kazandı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs