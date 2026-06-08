Koleje giriş sınavını eleştiren KTOEÖS, Eğitim Bakanı’nı istifaya çağırdı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce öğrencinin eşitsiz koşullarda bir sınava tabi tutulduğunu, sıralandığını, elendiğini ve kategorize edildiğini söyleyen Karaoğulları, yıllardır biriken sorunlara bir de soru skandalı eklendiğini ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce öğrencinin eşitsiz koşullarda bir sınava tabi tutulduğunu, sıralandığını, elendiğini ve kategorize edildiğini söyleyen Karaoğulları, yıllardır biriken sorunlara bir de soru skandalı eklendiğini ifade etti.

Karaoğulları, yazılı açıklamasında, Eğitim Bakanlığı’nın eğitimle hiçbir alakasının kalmadığının bir kez daha gözler önüne serildiğini, sınav sonuçlarının da ülkedeki eğitim sisteminin derinleşen çok boyutlu yapısal krizlerini bir kez daha gün yüzüne çıkardığını savundu.

Ahmet Karaoğulları, "bu anlayışın" artık eğitimde söyleyecek sözü kalmadığını, pedagojik ilkelere dayanmayan, liyakati önemsemeyen, dayatmacı ve tamamen siyasi kararlar nedeniyle öğrencilerin de ailelerin de öğretmenlerin de mağdur edildiğini iddia etti.



Parasız, eşit, bilimsel, laik ve kamusal eğitim mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, “Dün olduğu gibi bugün de bedel ödemeyi göze alarak çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve toplumumuzun geleceği için direnmeye devam edeceğiz.” dedi.