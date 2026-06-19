Kombos, İran Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Haravgi gazetesi Kombos’un, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamaya dayanarak Kombos, görüşme sırasında ABD ile İran arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’na ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu anlaşmayı “bölgesel istikrarın güçlendirilmesi adına önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede diyaloğun ve diplomatik katılımın devam etmesinin önemi de vurgulandı.