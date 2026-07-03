“KOOPERATİF EKOSİSTEMİ 105 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜĞÜYLE ÜLKENİN STRATEJİK EKONOMİK GÜÇLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ”

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü, bu yıl “Barışçıl Bir Dünya İçin Kooperatifler” temasıyla kutlanıyor. Tema, kooperatiflerin toplumsal güveni güçlendiren, farklılıkları ortak hedeflerde buluşturan ve sürdürülebil…

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü, bu yıl “Barışçıl Bir Dünya İçin Kooperatifler” temasıyla kutlanıyor. Tema, kooperatiflerin toplumsal güveni güçlendiren, farklılıkları ortak hedeflerde buluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen yapılar olarak dünyada üstlendikleri hayati role dikkat çekiyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin, iklim krizinin, sosyal eşitsizliklerin ve bölgesel çatışmaların arttığı bir dönemde kooperatifçiliğin yalnızca ekonomik kalkınmanın değil; toplumsal dayanışmanın, demokratik katılımın, sosyal adaletin ve sürdürülebilir geleceğin de en güçlü modellerinden biri olduğunu belirterek, kooperatiflerin bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Ataman, Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin güncel verilerinin kooperatif modelinin küresel ekonomideki gücünü açıkça ortaya koyduğunu belirterek, bugün dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kooperatifin faaliyet gösterdiğini, 1 milyardan fazla insanın en az bir kooperatifin ortağı olduğunu ve kooperatiflerin yaklaşık 280 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade etti. Dünyanın en büyük 300 kooperatifinin yıllık toplam cirosunun 2,79 trilyon ABD dolarını aştığını kaydeden Ataman, bu verilerin kooperatifçiliğin sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın en başarılı modellerinden biri olduğunu söyledi.

“KOOPERATİF EKOSİSTEMİ 105 MİLYAR TL’LİK BÜYÜKLÜĞÜYLE ÜLKENİN STRATEJİK EKONOMİK GÜÇLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ”

Ülkemizdeki kooperatifçilik hareketinin yüzyılı aşan köklü geçmişine dikkat çeken Ataman, Kıbrıs’ta ilk kooperatiflerin 1909 yılında kurulduğunu, Kooperatifler Yasası’nın ise 1914 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Ataman, mevcut finansal veriler ışığında yapılan değerlendirmelere göre, 2025 yılı sonu itibarıyla kooperatif bankaları ile diğer kooperatiflerin birlikte oluşturduğu kooperatif ekosisteminin toplam finansal büyüklüğünün 100 milyar Türk Lirasını aşarak yaklaşık 105 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştığını, bunun da KKTC bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık yüzde yirmisine karşılık geldiğini belirtti. Bu tablonun, kooperatifçiliğin yalnızca tarihsel ve sosyal bir değer olmadığını; üretimden finansa, tarımdan toplumsal kalkınmaya kadar ülke ekonomisinin en güçlü ve stratejik unsurlarından biri haline geldiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

“KOOPBANK, KOOPERATİFÇİLİĞİN FİNANSAL GÜCÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

1959 yılından bu yana Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketinin ayrılmaz bir parçası olan Koopbank’ın yalnızca finansman sağlayan bir banka olmadığını vurgulayan Ataman, üretimin finansmanını desteklemeyi ve kooperatiflerin gelişimine katkı sunmayı temel misyon olarak benimsediklerini belirtti. Tarımdan hayvancılığa, dijital bankacılıktan yenilikçi finansman modellerine kadar birçok alanda yürüttükleri çalışmalarla kooperatifçilik ekosistemini güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

ULUSLARARASI KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNDE ETKİN ROL

Koopbank’ın uluslararası kooperatifçilik hareketi içerisindeki etkin rolüne de değinen Ataman, Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) üyeliğinin yanı sıra Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) Yönetim Kurulu üyeliğinin Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketinin görünürlüğünü önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Ataman, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen ICBA Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Sempozyumu’nda konuşmacı olarak yer aldıklarını, ayrıca Brüksel’de gerçekleştirilen CM50 – Cooperative and Mutual Leadership Circle Liderler Zirvesi’nde Koopbank’ı temsil ettiklerini belirtti.

Uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çeken Ataman, şu değerlendirmede bulundu:

“Kooperatifçilik evrensel değerler üzerine inşa edilmiş küresel bir harekettir. Koopbank olarak ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye, dünyadaki başarılı uygulamaları yakından takip ederek ülkemize kazandırmaya ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde ve Brüksel’de dünyanın önde gelen kooperatif liderleriyle aynı platformlarda yer almamız, Koopbank’ın uluslararası saygınlığının ve Kıbrıs Türk kooperatifçilik hareketinin artan görünürlüğünün önemli bir göstergesidir.”

Ataman, son olarak bu yılın “Barışçıl Bir Dünya İçin Kooperatifler” temasının, kooperatiflerin ekonomik kalkınmanın yanı sıra barışın, güvenin ve sürdürülebilir geleceğin de temel aktörleri olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Koopbank olarak üretimin ve kooperatifçilik hareketinin yanında olmaya, ülkeyi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmeye devam edeceklerini ifade eden Ataman, tüm kooperatif camiasının Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladı.