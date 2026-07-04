Kozanköy’de kedi katliamı: 1 kişi tutuklandı

Kozanköy'de gerçekleşen kedi katliamı, tepkiye neden oldu.

Kozanköy'de gerçekleşen kedi katliamı, tepkiye neden oldu.

Kozanköy'de vurularak öldürülen kedilerle ilgili soruşturmada bir şüpheli tutuklanırken, Hayvan Hakları Koruma Derneği Gönüllüsü Cemaliye İnan, yeni düzenlemeyle hayvan öldürmenin cezasının 6 yıla kadar çıkabileceğini hatırlattı.

CEMALİYE İNAN: HAYVAN ÖLDÜRMEK 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇ

Hayvan Hakları Koruma Derneği Gönüllüsü Cemaliye İnan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kedinin av tüfeği ya da hava tüfeğiyle vurulmuş olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Polisin konuyla ilgili henüz bilgi paylaşmadığını ifade eden İnan, polisin kendilerine "gereğini yapacağız" dediğini belirtti.

Hayvanlara yönelik şiddet suçlarının ceza yasasında yapılan değişikliklerle daha ağır yaptırımlara bağlandığını hatırlatan İnan, hayvan öldürmenin 6 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç olduğunu vurguladı.

Bu hükümlerin uygulanmasını istediklerini belirten İnan, Hayvan öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor ki caydırıcı olsun" ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNİ: DERS OLMASI ADINA EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Mahalle sakini ise bahsi geçen kedinin otopsisinin tamamlandığını ve kedinin kafatasında 2 adet kurşun tespit edildiğini belirtti.

Şüpheli şahsın tutuklandığını bildiren sakin, adli işlemlerin başlatıldığını ve avukat ile görüşüldüğünü ifade etti.

Mahallelinin ders olması adına en ağır cezanın verilmesini istediğini kaydeden sakin, "2 duble içtikten sonra herkes kendini adam sanıyor" dedi.

HABER - KAYNAK: KIBRIS POSTASI