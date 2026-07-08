KTAMS: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 43 bin 469 TL, yoksulluk sınırı 234 bin 462 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nin belirlediği beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sağlanan fiyat ortalamalarını esas alarak hazırladığı Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nu açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikanın KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nin belirlediği beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sağlanan fiyat ortalamalarını esas alarak hazırladığı Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nu açıkladı.

Bengihan, 30 Haziran 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık zorunlu gıda harcamasının 43 bin 469 TL olduğunu, yoksulluk sınırının ise 234 bin 462 TL'ye ulaştığını belirtti.

Açıklamaya göre sağlıklı beslenebilmek için zorunlu aylık gıda harcaması yetişkin kadın için 11 bin 233,50 TL, yetişkin erkek için 11 bin 756,40 TL, 15-19 yaş grubundaki bir çocuk için 12 bin 417 TL ve 4-6 yaş grubundaki bir çocuk için ise 8 bin 62,50 TL olarak hesaplandı.

ZORUNLU GIDA HARCAMALARI

AÇLIK SINIRI 43 BİN 949 TL

Bengihan, Mayıs ayında 43 bin 949 TL olarak hesaplanan açlık sınırının Haziran ayında 43 bin 469 TL'ye gerilediğini belirterek, bunun temel nedeninin İstatistik Kurumu verilerine göre meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan kısmi düşüş olduğunu ifade etti.

Buna karşın et, yumurta, süt ve bazı süt ürünlerinde fiyatların düşmediğini, aksine kısmi artışların devam ettiğini kaydeden Bengihan, temel besin ürünlerindeki maliyet baskısının sürdüğünü söyledi.

KTAMS Başkanı Bengihan, İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyat Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiğini savunarak, açıklanan resmi verilerin gerçek hayatı tam olarak yansıtmadığını öne sürdü.

İstatistik Kurumu'nun sepetin güncellenmesine yönelik başlattığı çalışmanın doğru verileri ortaya koyacak şekilde en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirten Bengihan, halkın bu sürece katkı vermesinin önem taşıdığını ifade etti.

Raporda ayrıca, İstatistik Kurumu'nun resmi verilerine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,29, Ocak-Haziran dönemindeki altı aylık hayat pahalılığı oranının ise yüzde 16,95 olduğu hatırlatıldı.

HARCAMA KALEMLERİ

YOKSULLUK SINIRI

Bengihan, eğitim ve sağlık giderleri, konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerinin yanı sıra kültür, dinlenme ve eğlence gibi çağdaş yaşamın gerektirdiği harcamaların da dikkate alınmasıyla dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 234 bin 462 TL olarak hesaplandığını belirtti.

Açıklamasının sonunda hükümetin uyguladığı ekonomik politikaları eleştiren Bengihan, ülkede yoksulluğun her geçen gün daha da derinleştiğini savundu.

Bengihan, "Bugünün koşullarında iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için aylık 234 bin 462 TL gelire ihtiyaç duyması, asgari ücretli hanelerin hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.