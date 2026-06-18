KTİMB, Construction Summit Türkiye Zirvesi’nde KKTC İnşaat Sektörünü Temsil Etti

Ankara’da gerçekleştirilen zirvede Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya ve birçok ülkeden büyükelçiler, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ile sektör profesyonelleri bir araya geldi. KTİMB’yi temsilen Başkan Cafer Gürcafer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Şanal, Taruz Güçlüer ve Bahri Çıldır’dan oluşan heyet etkinlikte yer aldı.

Heyet, zirve kapsamında düzenlenen oturumları takip ederek sektörün güncel gelişmeleri hakkında bilgi edinirken, kamu ve özel sektör temsilcileriyle de çeşitli temaslarda bulundu.

Zirvenin açılış konuşmasını Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren yaptı. Eren, sektörün geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken, etkinlik büyükelçiler ve bakanların konuşmalarıyla devam etti.

Zirvenin son konuşmacısı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise inşaat sektörünün ekonomik büyüme, istihdam ve kalkınmadaki stratejik önemine dikkat çekti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen zirvede sürdürülebilir şehircilik, altyapı yatırımları, uluslararası müteahhitlik hizmetleri, dijital dönüşüm ve sektördeki yeni fırsatlar ele alındı. Katılımcılar, sektörün geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, yeni iş birliği imkanlarını da değerlendirme fırsatı buldu.

KTİMB heyeti, zirve boyunca gerçekleştirdiği görüşmelerle KKTC inşaat sektörünün uluslararası platformlarda temsil edilmesine katkı sağlarken, sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi açısından önemli temaslarda bulundu.