KTİMB: Uludağ'ın toplumda bıraktığı izler her zaman hatırlanacak

Birlikten yapılan açıklamada, Uludağ'ın yaşamı boyunca gerçeklerin ortaya çıkarılması, toplumsal hafızanın korunması ve barış kültürünün gelişmesi adına önemli çalışmalara imza attığı belirtilerek, toplumda bıraktığı izlerin her zaman hatırlanacağı vurgulandı.

Birlikten yapılan açıklamada, Uludağ'ın yaşamı boyunca gerçeklerin ortaya çıkarılması, toplumsal hafızanın korunması ve barış kültürünün gelişmesi adına önemli çalışmalara imza attığı belirtilerek, toplumda bıraktığı izlerin her zaman hatırlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti, değerli insan Sevgül Uludağ'ın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere, Yenidüzen ailesine ve tüm toplumumuza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.