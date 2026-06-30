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KTİMB: Uludağ'ın toplumda bıraktığı izler her zaman hatırlanacak

KIBRIS 12
Yayınlama: 30 Haziran 2026 Salı 12:50 | Güncellendi: 30.06.2026 16:09 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Birlikten yapılan açıklamada, Uludağ'ın yaşamı boyunca gerçeklerin ortaya çıkarılması, toplumsal hafızanın korunması ve barış kültürünün gelişmesi adına önemli çalışmalara imza attığı belirtilerek, toplumda bıraktığı izlerin her zaman hatırlanacağı vurgulandı.
KTİMB: Uludağ'ın toplumda bıraktığı izler her zaman hatırlanacak

Birlikten yapılan açıklamada, Uludağ'ın yaşamı boyunca gerçeklerin ortaya çıkarılması, toplumsal hafızanın korunması ve barış kültürünün gelişmesi adına önemli çalışmalara imza attığı belirtilerek, toplumda bıraktığı izlerin her zaman hatırlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti, değerli insan Sevgül Uludağ'ın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Önemli bir değerimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere, Yenidüzen ailesine ve tüm toplumumuza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs