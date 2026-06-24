KTMMOB ve GİKAD’dan önemli iş birliği

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), mimarlık, mühendislik ve planlama alanlarında daha fazla kadının meslek edinmesi ve bu alanlardaki temsiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), mimarlık, mühendislik ve planlama alanlarında daha fazla kadının meslek edinmesi ve bu alanlardaki temsiliyetinin güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole, KTMMOB adına Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, GİKAD adına ise Başkan Dr. İçim Çağıner Kavuklu imza koydu.

23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü’nde imzalanan protokol, kadınların teknik mesleklerdeki görünürlüğünü ve liderliğini artırma hedefi açısından anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

Taraflar, mühendislik, mimarlık ve planlama alanlarına yönelik farkındalık çalışmalarının erken yaşlardan itibaren başlatılmasının önemine dikkat çekerken, yaş gruplarına uygun eğitim modellerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Meslek seçimi süreçlerine katkı sağlayacak seminer, atölye ve uygulamalı çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde öğrencilerin ekip çalışmasını teşvik edecek yarışmalar, teknik geziler, “tasarla–uygula” temalı atölyeler, meslek tanıtım etkinlikleri ve yaratıcı eğitim modelleri üzerinde çalışılması öngörülüyor. Ayrıca su yönetimi, atık yönetimi, iklim krizi, deprem, yangınlar ve dirençli kentler gibi güncel konular üzerinden çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar düzenlenmesi planlanıyor.

Kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının deneyimlerini genç nesillere aktaracağı söyleşi programları ile sesli kitap, çocuk kitabı ve tiyatro gibi yaratıcı projeler de iş birliği kapsamında değerlendirilen çalışmalar arasında yer alıyor.

Protokol kapsamında, kadınların mühendislik, mimarlık ve planlama alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki ağlarını geliştirmelerine katkı sağlayacak etkinliklerin düzenlenmesi de hedefleniyor. Söz konusu iş birliğine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs da destek verecek.

KTMMOB ve GİKAD, imzalanan iş birliği protokolüyle kadınların mesleki gelişimlerine katkı sunacak, genç kızların teknik mesleklere yönelimini teşvik edecek ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü şekilde yer almalarını destekleyecek ortak projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürecek.