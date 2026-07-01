KTPFB’den Ataoğlu’nu ziyaret etti

KIBRIS 13

Yayınlama: 01 Temmuz 2026 Çarşamba 23:21 | Güncellendi: 01.07.2026 23:32 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Birlikten verilen bilgiye göre, ziyarette müzeler ve ören yerlerinde yapılan profesyonel fotoğraf çekimlerinde ön izin alınması ve sadece KTPFB'ye üye olan fotoğrafçılara profesyonel fotoğraf çekme izni verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

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Birlikten verilen bilgiye göre, ziyarette müzeler ve ören yerlerinde yapılan profesyonel fotoğraf çekimlerinde ön izin alınması ve sadece KTPFB'ye üye olan fotoğrafçılara profesyonel fotoğraf çekme izni verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ve listenin verilmesinin ardından uygulama başlayacak. Uygulama kapsamında ören yerlerinde düğünler dışında yapılacak nişan, mezuniyet, you tube vb çekimler kontrol altına alınarak kayıtsız ve Birliğe üye olmayan kişilerin faaliyetine izin verilmeyecek.