KTSYD ile KTFF arasında normalleşme adımı



Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek 14 Temmuz Salı akşamı düzenlenecek KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ne davette bulundu. KTSYD Olağan Mali Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda gerçekleşen ziyarette Özsoy’a, derneğin eski başkanları Songuç Kürşad, Mustafa Özsoy, Ogün Genç Kaçmaz, Burhan Gürkan ile yönetim kurulu üyesi Serkan Soyalan eşlik etti. Görüşmede, KTSYD ile KTFF arasında bir süredir devam eden sorunların normalleşmesi adına ilk adım atılırken, iki kurumun önümüzdeki süreçte iş birliğini geliştirme konusunda ortak irade ortaya koyduğu belirtildi.