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KTTB tıp ve diş hekimliği uzmanlık belgelerini onaylamama kararı aldı

KIBRIS 27
Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 15:27 | Güncellendi: 29.06.2026 06:44 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
KTTB Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası kapsamında Uzmanlık Kurulu'nun oluşturulmadığı belirtilerek, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini bilimsel ölçütler çerçevesinde denetleyecek bağımsız, etkin ve güçlü bir Uzmanlık Kurulu'nun kurulması talebi yinelendi. Açıklamada, Uzmanlık Kurulu'nun y…
KTTB tıp ve diş hekimliği uzmanlık belgelerini onaylamama kararı aldı

KTTB Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası kapsamında Uzmanlık Kurulu'nun oluşturulmadığı belirtilerek, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini bilimsel ölçütler çerçevesinde denetleyecek bağımsız, etkin ve güçlü bir Uzmanlık Kurulu'nun kurulması talebi yinelendi.

Açıklamada, Uzmanlık Kurulu'nun yasadan çıkarılmak istendiği ve uzmanlık eğitiminin bilimsel ölçütlerle denetlenmesi yerine sistemin "belirli güç odaklarının beklentilerine" bırakılmasının hedeflendiği savunuldu.

KTTB, bu yaklaşımı kabul etmeyeceğini belirterek, bağımsız, güçlü ve etkin bir Uzmanlık Kurulu'nun yasal zemine kavuşturulması amacıyla kendi bünyesinde yasa çalışması başlatacağını duyurdu.

Açıklamada, tıpta uzmanlık eğitimini bilimsel esaslara göre denetleyecek bağımsız bir Uzmanlık Kurulu oluşturulmadan yürütülecek hiçbir sistemin meşruiyetinin kabul edilmeyeceği ifade edilerek, gerekli yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar kendilerine ulaşan uzmanlık belgelerinin onaylanmayacağı bildirildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs