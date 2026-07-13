Küba karanlığa gömüldü: "Kehanette söylenenler bir bir yaşanıyor"

Küba'da ulusal elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.

Küba'da ulusal elektrik şebekesinin yeniden çökmesiyle ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.

Başkentte birçok kişi, uzun süren elektrik kesintileri nedeniyle bunaltıcı sıcaklardan kaçabilmek için geceleri çatıda uyuyor.

ELEKTRİK KESİLİNCE SU DA AKMIYOR

Havana'nın eski apartmanlarında yaşayan birçok aile günlerce susuz kalıyor. Çünkü binalardaki su depolarına su basan pompalar elektrikle çalışıyor.

51 yaşındaki Yunaisi Durruti, evindeki musluklardan bir haftadır su akmadığını söyledi. Elektrik geldiği kısa sürelerde ise şehir şebekesindeki su kesintileri nedeniyle depolar çoğu zaman dolmuyor.

Duş almak, yemek pişirmek ve çamaşır yıkamak için daha az elektrik kesintisi yaşanan mahalledeki ailesinin evine gitmek zorunda kaldığını anlatan Durruti, yiyeceklerin bozulmaması için evindeki buzdolabını boş tuttuğunu ifade etti.

KEHANETİN GERÇEKELEŞTİĞİNE İNANIYORLAR

Afro-Küba dini Santeria'nın din adamlarından olan Lazaro Herrera, yılın başında yapılan geleneksel kehanetlerde ülke için "çatışmalar ve sarsıntılar" öngörüldüğünü söyledi.

"Şimdiye kadar söylenen her şey gerçekleşti." diyen yerel halk, yaşanan enerji krizinin de bu öngörülerin bir parçası olduğuna inanıyor.