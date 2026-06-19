Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, A Milli Futbol Takımı’nın Conifa Avrupa Şampiyonluğu Gala Gecesi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, gecede Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, teknik ekip ve A Milli Futbol Takımı oyuncularına Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan, başarılarının anısına takdir mektubu ve anı plaketinden oluşan bir…

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, A Milli Futbol Takımı’nın Conifa Avrupa Şampiyonluğu Gala Gecesi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, gecede Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, teknik ekip ve A Milli Futbol Takımı oyuncularına Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan, başarılarının anısına takdir mektubu ve anı plaketinden oluşan bir ödül sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, gecede yaptığı konuşmasına “Bizim, biz olmaya ihtiyacımız var, kendimize güvenmeye ve özgüvene ihtiyacımız var. Dünyayla buluşmaya, hem kararlıyız hem de bunu başaracak yeteneğe sahibiz” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, A Milli Takımın, “hak edilen yer burası değil” demeden, gösterdiği performansla, hak edilen yerin ötesinde olması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

“Şu anda hangi sorunları yaşıyorsak olalım, biz olmayı biliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, biz olunmasının becerildiğini, özgüven sahibi olunmaması için ise hiçbir gerekçe bulunmadığını kaydetti.

Gecede, A Milli Futbol Takımı’nın başarısının kutlandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, bu başarı yanında genç atletler Ada Kafa ve Erdinç İnçay yanında yüzücü Doğukan Ulaç’ın gösterdiği başarılara da vurgu yaptı.

“Küçük ülkede, az nüfusla pırıl pırıl gençler çıktıysa, bu halkın önünde kimse duramaz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, A Milli Futbol Takımının ülkeye sadece kupa ve şampiyonluk getirmediğini, aynı zamanda bir fikir getirdiğini aktardı. Bu fikirden yola çıkarak hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Bölünmeyeceğiz ve parçalanmayacağız. Kendimize sonuna kadar güveneceğiz. Bileceğiz ki kupa almak bir sonuç değildir, bu bir başlangıçtır. Bunun başlangıç olduğunu bilerek, halkın önünü içerde ve dışarda; altyapı, gerekli olanakları ve idari yapıyı kurarak, gençlerin önüne dikilen engelleri bir bir yıkarak açmakla yükümlüyüz. Çocuklara ve gelecek nesillere olan en önemli borcumuz budur. Oyuncuları, idarecileri, görevlileri ve yöneticileri kutluyorum. İyi ki varsınız sizinle gurur duyuyorum.”