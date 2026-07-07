Kültür Dairesi Müdürü Akın, yazar İmren Aytaçoğlu ile görüştü

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, “Eylül’ün Zeytin Ağacı”, “Eylül Hellimleri” ve “Eylül ve İpek Kozasının Sırrı” isimli çocuk kitaplarının yazarı İmren Aytaçoğlu’nu kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, “Eylül’ün Zeytin Ağacı”, “Eylül Hellimleri” ve “Eylül ve İpek Kozasının Sırrı” isimli çocuk kitaplarının yazarı İmren Aytaçoğlu’nu kabul etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Akın, ilk kitabı Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi tarafından 2024’te yayımlanan İmren Aytaçoğlu’nun kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından onaylandığını hatırlattı.

Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, üçlü seri olarak hazırlanan, zeytini, hellimi ve ipek kozasını konu alan Aytaçoğlu’nun kitaplarının ilkokul çocuklarının kültürü daha yakından tanımasına büyük katkısı olacağına inanç belirterek, yazarı tebrik etti.

-Aytaçoğlu

İmren Aytaçoğlu da kitaplarını Akın’a takdim ederek kendisine zaman ayırdığı için teşekkür etti.

Aytaçoğlu, emekli olduktan sonra torununa okumak hayaliyle kitap yazmaya başladığını, okuyuculardan aldığı olumlu geri dönüşlerden cesaret alarak ikinci kitabı “Eylül Hellimleri”ni 2025’te üçüncü kitabı “Eylül ve İpek Kozasının Sırrı”nı da bu yıl yayımladığını söyledi.