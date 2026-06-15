Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 34’üncü Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 34’üncü Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Yarışmada, Başarı Ödüllerine; Atila Karaderi, Besime Tanul, Elif Yılmaz, Fazilet Avukat, Hiba Mokalled Topcuoğlu ve Mehmet Gökyiğit’in, Mansiyonlara ise Atila Karaderi, Mehmet Gökyiğit, Elif Yılmaz ve Tevfik Ulual’ın eserleri layık görüldü.

Yarışmada, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Fergün Ulual, Seçici Kurul Özel Ödülü’nü ise Hasan Bağlar kazandı.

Yarışmanın, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü ise 11 fotoğrafıyla Atila Karaderi’nin oldu.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, 19 Ağustos tarihinde Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bilge Satkın ve Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı ve Yönetmen Prof. Dr. Fevzi Kasap’tan oluşan seçici kurul, değerlendirmelerini 12 Haziran’da tamamladı.

Değerlendirme toplantısına Danışman Üye olarak; Sualtı Fotoğrafçılığı Kategorisi’nde Kuzey Kıbrıs Sualtı Derneği Başkanı ve Dalış Eğitmeni Fuat Türköz Çiner katıldı Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın da toplantıda gözlemci üye olarak hazır bulundu.

Seçici Kurulun, yarışmaya eser veren 40 katılımcının toplam 837 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler sonucunda, 34’üncü Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nde 25 katılımcının 81 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.

-Başarı Ödülleri ve Mansiyonlar

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 7 kategoride yapılan yarışmanın Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Men With Hat” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in, Mansiyon “Selimiye’nin Kemerleri” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki iki ödüle de Elif Yılmaz layık görülürken, Başarı Ödülü’nü “Pavli”, Mansiyonu da “Zor Hayat” isimli fotoğraflarıyla almaya hak kazandı.

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki iki ödül ise Atila Karaderi’nin oldu, Başarı Ödülüne “Scream”, Mansiyona da “Beauty of Nature” isimli fotoğrafları layık bulundu.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın, Benim Şehrim: Lefkoşa’m (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Lefkoşa’dan Esintiler” isimli fotoğrafıyla Besime Tanul’un, Mansiyon “Foto Şık” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne “Echo” isimli fotoğrafıyla Besime Tanul, Mansiyona da “Screws” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit layık görüldü.

Mimari (Siyah&Beyaz): Ayer Kaşif Eserleri kategorisindeki Başarı Ödülü “Canbulat Türbesi” isimli fotoğrafıyla Fazilet Avukat’ın, Mansiyon “Canbulat Anıtı ve Şehitlik” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in oldu.

Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne, “Gece Ateşi” isimli fotoğrafıyla Hiba Mokalled Topcuoğlu layık görülürken, Mansiyonu “Müren” isimli fotoğrafıyla Atila Karaderi aldı.

-Özel Ödüller

Kültür Dairesi Özel Ödülünü, yarışmaya Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Bir Ben Var” isimli fotoğrafıyla Fergün Ulual kazanırken, Seçici Kurul Özel Ödülü de yarışmaya Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Hawkmoth” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın oldu.

Sergilenecek eserlerin listesi, Kültür Dairesi’nin web sayfası “kulturdairesi.gov.ct.tr” adresinden 34. Devlet Fotoğraf Yarışması başlığı altında kamuoyu ile paylaşıldı.