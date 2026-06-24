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Kumyalı Sahil Etkinlik Alanı hizmete açıldı

KIBRIS 7
Yayınlama: 24 Haziran 2026 Çarşamba 13:14 | Güncellendi: 24.06.2026 13:03 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, göreve geldiği günden itibaren sözünü verdiği projeler arasında yer alan çalışmanın kısa sürede tamamlandığını belirtti. Alanın düğün, nişan ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendiğini ifade eden Tuğlu, “Kumyalı halkımıza verdiğimiz sözü …
Kumyalı Sahil Etkinlik Alanı hizmete açıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, göreve geldiği günden itibaren sözünü verdiği projeler arasında yer alan çalışmanın kısa sürede tamamlandığını belirtti. Alanın düğün, nişan ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendiğini ifade eden Tuğlu, “Kumyalı halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik” dedi.

Belediye, bölgede hayata geçirilen yatırımlarla yaşam kalitesini artırmayı ve köylerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüğünü açıklarken, yeni yaşam alanının, bölgenin sosyal hayatına katkı sağlayacağı ve belediyenin hizmet anlayışının bir örneği olduğunu vurguladı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs